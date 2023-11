AUS vs BAN: मिचेल मार्श की नाबाद 177 रनों की पारी से ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया

Highlights बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे जबाव में 5 बार की चैंपियन ने 44.4 ओवर में केवल दो विकेट गंवाते हुए 307 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया मिचेल मार्श ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 177 रन बनाए

ICC World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया ने अपने वनडे विश्वकप के आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से मात दी। ऑस्ट्रेलिया की इस जीत में मिचेल मार्श के नाबाद 177 रनों का अहम योगदान रहा, जिससे कंगारू टीम बांग्लादेश द्वारा दिए गए 307 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। शनिवार को पुणे में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 ओवर में अपने 8 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे, जिसके जबाव में 5 बार की चैंपियन ने 44.4 ओवर में केवल दो विकेट गंवाते हुए 307 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया।

मिचेल मार्श ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 17 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 177 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस के 10 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हो जाने के बाद डेविड वॉर्नर और मार्श ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की अच्छी खबर ली। वॉर्नर ने 53 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 61 गेंदों में 6 चौके लगाए। उनके अलावा स्टीव स्मिथ 64 गेंदों में 63 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्किन अहमद और मुश्तफिजुर रहमान ने एक-एक सफलता अपने नाम की।

