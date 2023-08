Asia Cup 2023: 6 टीम के बीच मुकाबला, जानें 1984 से लेकर 2022 तक के विजेता और उपविजेता कौन, सबसे अधिक किस टीम ने किया कब्जा

Highlights एशिया कप हर दो साल में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट है। एशिया कप 2022 में छह टीमों ने भाग लिया और श्रीलंका चैंपियन बनकर उभरा। अंतिम मैच 17 सितंबर 2023 को खेला जाएगा।

Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 की शुरुआत 30 अगस्त से है। 17 सितंबर को फाइनल खेला जाएगा। 6 टीम एक-दूसरे को टक्कर देगी। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की टीम में जंग देखने को मिलेगी। एशिया की बादशाहत में कौन बाजी मारता है।

एशिया कप हर दो साल में आयोजित होने वाला एक लोकप्रिय क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा किया जाता है। टूर्नामेंट का सबसे हालिया संस्करण 16वां पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है। एशिया कप 2022 में छह टीमों ने भाग लिया और श्रीलंका चैंपियन बनकर उभरा।

🗣️🗣️ I want to do well and I'm pretty confident playing one day cricket.@TilakV9 describes his feelings after getting selected for #AsiaCup2023 👌👌 - By @RajalArora#TeamIndiapic.twitter.com/79A85QGcug — BCCI (@BCCI) August 22, 2023

पहला एशिया कप 1984 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने खिताब जीता था और श्रीलंका उपविजेता रहा था। पहला मैच 30 अगस्त 2023 को मुल्तान, पाकिस्तान में पाकिस्तान और नेपाल के बीच खेला जाएगा और अंतिम मैच 17 सितंबर 2023 को खेला जाएगा।

💬 "Hopefully Sharma and Kohli can roll some arm over in the World Cup" 😃#TeamIndia captain Rohit Sharma at his inimitable best! 👌#AsiaCup2023 | @imRo45pic.twitter.com/v1KKvOLcnq — BCCI (@BCCI) August 21, 2023

1984 से 2022 तक एशिया कप के प्रत्येक संस्करण में विजेता और उपविजेताः

1984ः भारत-श्रीलंका

1986ः श्रीलंका-पाकिस्तान

1988ः भारत-श्रीलंका

1991ः भारत-श्रीलंका

1995ः भारत-श्रीलंका

1997ः श्रीलंका-भारत

2000ः पाकिस्तान-श्रीलंका

2004ः श्रीलंका-भारत

2008ः श्रीलंका-भारत

2010ः भारत-श्रीलंका

2012ः पाकिस्तान-बांग्लादेश

2014ः श्रीलंका-पाकिस्तान

2016ः भारत-बांग्लादेश

2018ः भारत-बांग्लादेश

2022ः श्रीलंका-पाकिस्तान।

सर्वाधिक एशिया कप विजेताः टीम इंडिया ने 15 संस्करणों में सबसे अधिक बार यानी 7 बार एशिया कप जीता। श्रीलंका ने 6 बार और पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता। शेष तीन देश बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल ने अभी तक एशिया कप विजेताओं की सूची में अपना खाता नहीं खोला है।