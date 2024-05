Team India Head Coach Bcci 2024: झूठ बोल रहे हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, बीसीसीआई सचिव शाह ने कहा- किसी से कोच बनने के लिए नहीं किया संपर्क

Highlights Team India Head Coach Bcci 2024: बीसीसीआई ने किसी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से भारतीय टीम का कोच बनने के लिये संपर्क नहीं किया। Team India Head Coach Bcci 2024: यह जरूरी है कि हमारे कोच को हमारे घरेलू क्रिकेट के ढांचे की गहराई से जानकारी हो। Team India Head Coach Bcci 2024: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग और जस्टिन लैंगर ने दावा किया है कि उन्होंने इस पद की पेशकश ठुकरा दी है।

Team India Head Coach Bcci 2024:बीसीसीआई सचिव जय शाह ने शुक्रवार को इन दावों का खंडन किया कि बोर्ड ने किसी पूर्व आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से भारत का मुख्य कोच बनने के लिये संपर्क किया है । अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के बाद मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। समझा जाता है कि द्रविड़ ने बोर्ड को बता दिया है कि वह कार्यकाल में और विस्तार नहीं चाहते। आस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग और जस्टिन लैंगर ने दावा किया है कि उन्होंने इस पद की पेशकश ठुकरा दी है।'

शाह ने एक बयान में कहा ,‘मैंने या बीसीसीआई किसी ने भी किसी आस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर से कोच के पद के लिये संपर्क नहीं किया है। मीडिया में चल रही इस आशय की खबरें सरासर गलत हैं।’ पोंटिंग और लैंगर इंडियर प्रीमियर लीग में क्रमश: दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जाइंट्स के कोच हैं।

द्रविड़ के बाद भारतीय कोच ही चुनने का संकेत देते हुए शाह ने कहा ,‘राष्ट्रीय टीम के लिये सही कोच तलाशना लंबी प्रक्रिया है। हम ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जिसे भारतीय क्रिकेट के ढांचे की गहरी समझ हो और अपने हुनर से शिखर तक पहुंचा हो।’ बीसीसीआई सचिव ने यह भी कहा कि अगले कोच की नियुक्ति के लिये भारत के घरेलू क्रिकेट ढांचे की समझ होना महत्वपूर्ण है। कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर और पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को भी इस पद के प्रमुख दावेदारों में माना जा रहा है।