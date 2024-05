USA vs Bang T20I Score 2024: 'भारत और पाकिस्तान' ने मिलकर बांग्लादेश को कूटा, अमेरिका ने 3 मैच की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, विश्व कप से पहले रचा इतिहास

Highlights United States vs Bangladesh, 2nd T20I Score 2024: अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल भारत के गुजरात में जन्मे हैं। United States vs Bangladesh, 2nd T20I Score 2024: पटेल ने 38 गेंद में 42 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके हैं। United States vs Bangladesh, 2nd T20I Score 2024: अमेरिका में हो रहे आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले इतिहास रच दिया।

United States vs Bangladesh, 2nd T20I Score 2024: 'भारत और पाकिस्तान' के खिलाड़ी ने अमेरिका को जीत दिला दी। बांग्लादेश को 6 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली है। तीसरा और अंतिम मैच 25 मई को खेला जाएगा। अमेरिका में हो रहे आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि अमेरिका में कई देश के खिलाड़ी खेलते हैं। भारत, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से खेल चुके खिलाड़ी अमेरिका में हाथ आजमा रहे हैं। अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल भारत के गुजरात में जन्मे हैं। अमेरिका के लिए खेल रहे हैं।

TWO IN TWO! 😮



USA ensure a series victory against Bangladesh with a thrilling win in the second T20I 🔥#USAvBAN 📝: https://t.co/YsS4oYUpZMpic.twitter.com/vdZYdg8Avf — ICC (@ICC) May 23, 2024

दूसरे मैच पटेल ने कप्तानी पारी खेली। पटेल ने 38 गेंद में 42 रन की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके हैं। पाकिस्तान में जन्मे अली खान कल मैच के हीरो रहे। 3.3 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगले महीने अपने घरेलू विश्व कप से पहले शानदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दूसरी चौंकाने वाली जीत हासिल की।

Presenting the all-new ICC anthem, produced by Grammy-winning composer Lorne Balfe 🤩



➡ https://t.co/vEKSqYOQxepic.twitter.com/XjObgoo8Im — ICC (@ICC) May 23, 2024

एक गेम शेष रहते हुए तीन मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम कर ली। साबित करते हुए कि मंगलवार की पांच विकेट की जीत कोई संयोग नहीं था। मोनांक पटेल की अगुवाई वाली अमेरिकी टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 144 रन बनाए। जवाब में ह्यूस्टन के प्रेयरी व्यू में बांग्लादेश को 138 रन पर आउट हो गई। पटेल (42) और स्टीवन टेलर (31) ने मेजबान टीम को मजबूत शुरुआत दी।

The ICC Men's T20 World Cup Anthem from @duttypaul & @Kestheband is here - and it’s Out Of This World! 🌎 🏏



See if you can spot some of their friends joining the party @usainbolt, @stafanie07, Shivnarine Chanderpaul, @henrygayle 🤩#T20WorldCup | #OutOfThisWorldpic.twitter.com/jzsCY1GRqa — ICC (@ICC) May 2, 2024

एरोन जोन्स ने 35 रन का योगदान दिया। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (36) और शाकिब अल हसन (30) ने बांग्लादेश को लक्ष्य का पीछा करने पर मजबूर किया। तीन गेंद शेष रहते ही ढेर हो गई। अली खान ने डेथ ओवरों में तीन विकेट लेकर खेल अपने ओर मोड़ लिया। पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने पावरप्ले में और खासकर आखिरी पांच ओवरों में गेंदबाजी की।

सही समय पर विकेट हासिल किए। मुझे लगता है कि अगर हम (शनिवार को) जीतते हैं और विश्व कप से पहले आत्मविश्वास हासिल करेंगे। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने कहा कि बांग्लादेश एक स्तरीय टीम के खिलाफ लगातार हार के बाद आत्मनिरीक्षण करेगा। हमारे लिए बहुत निराशाजनक है।