IND vs PAK Asia Cup 2022: जब पाकिस्तानी फैंस ने रोहित शर्मा को गले लगने को कहा, तो भारतीय कप्तान ने पूरी की मुराद, देखें वीडियो

Highlights भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने एक पाकिस्तानी फैंस की मुराद गले मिलकर पूरी की पाकिस्तानी फैंस ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से हाथ मिलाने को कहा था रोहित शर्मा मैदान से बाहर उनसे हाथ मिलाने के लिए आए

Asia Cup 2022: एशिया कप 2022 में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला रविवार 28 अगस्त को खेला जाएगा। लेकिन इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों की धड़कने अभी तेज होने लगी हैं। इस मैच का भारत-पाकिस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच शुक्रवार को भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने एक पाकिस्तानी फैंस की मुराद गले मिलकर पूरी की।

दरअसल, मैदान में प्रैक्टिस सेशन के दौरान कुछ पाकिस्तानी फैंस ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा से हाथ मिलाने को कहा, इस पर रोहित शर्मा मैदान से बाहर उनसे हाथ मिलाने के लिए आए। उनमें एक फैंस ने रोहित शर्मा से गले मिलने को कहा, अब यहां ध्यान देने वाली बात ये थी की फैंस और रोहित शर्मा के बीच फेंसिंग (बाड़) थी। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा ने बाड़ के इस तरफ से अपने फैंस की ये हसरत गले लगाकर पूरी की।

With Pakistani fans asking for a hug, @ImRo45 stepped out of the ground and went and greeted them ! #INDvsPAK#AsiaCup2022pic.twitter.com/xAWYDgg3Iz