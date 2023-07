Ashes Cricket Test 2023: पूर्व कप्तान रूट ने किया धमाल, एशेज टेस्ट में सबसे तेज 50 रन, 45 गेंद में फिफ्टी

Highlights एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचौं की सीरीज में 2-1 से आगे है। चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 317 रन पर ढेर हो गई। चौथे टेस्ट के बाद इंग्लैंड का करारा हमला जारी है।

Ashes Cricket Test 2023: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने कमाल कर दिया। चौथे एशेज टेस्ट में शानदार कारनामा अपने नाम किया। जो रूट ने 45 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेली। एशेज टेस्ट में सबसे तेज 50 रन बनाने का कारनामा किया। पहली पारी में दूसरा सबसे तेज है और कुल मिलाकर चौथा सबसे तेज फिफ्टी अपने नाम किया।

एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 5 मैचौं की सीरीज में 2-1 से आगे है। चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 317 रन पर ढेर हो गई। चौथे टेस्ट के बाद इंग्लैंड का करारा हमला जारी है। इंग्लैंड ने पहली पारी में शानदार शुरुआत की है। दो विकेट खोकर 276 रन बना लिए है।

सलामी बल्लेबाज जाक क्राउले ने शानदार शतकीय प्रहार किया और 153 गेंद में 153 रन बनाकर खेल रहे है। पारी के दौरान 17 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। मोइन अली ने 54 रन की पारी खेली।आस्ट्रेलियाई टीम गुरुवार को चौथे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन सुबह पहली पारी में 317 रन पर सिमट गयी थी।

क्राउले ने मोईन अली (54 रन) के साथ 152 गेंद में 121 रन की भागीदार की। इंग्लैंड को अगर सीरीज जीवंत रखनी है तो उसे इस मैच में जीत हासिल करनी होगी। उसने आस्ट्रेलिया को पहले ही चेता दिया था कि वह जल्द से जल्द नतीजा हासिल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि शनिवार को बारिश की भविष्यवाणी की गयी है जिससे दिन का खेल खराब हो सकता है।

178 runs in the session! 🔥



England are close to erasing the deficit at breakneck pace 🤩#WTC25 | #ENGvAUS | 📝 https://t.co/ehfUsngXPGpic.twitter.com/ocU4QHAN3U