Team India ICC T20 World Cup 2024: कप्तान रोहित, बुमराह, सूर्यकुमार, द्रविड़ और राठौड़ अमेरिका रवाना, बीसीसीआई ने शेयर किया फोटो, दें जीत की बधाई

Team India ICC T20 World Cup 2024: कप्तान रोहित शर्मा सहित भारतीय खिलाड़ियों का पहला जत्था दो जून से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से पहले शनिवार को अमेरिका के लिए रवाना हो गया। रोहित के अलावा तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव, मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ तथा कुछ अन्य खिलाड़ी मुंबई हवाई अड्डे से रवाना हुए।

अमेरिका के लिए रवाना हुए अन्य खिलाड़ियों में रवींद्र जडेजा, शिवम दुबे, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल शामिल हैं। विराट कोहली सहित कुछ खिलाड़ी जो प्लेऑफ में पहुंचने वाली आईपीएल टीमों का हिस्सा हैं वे अभी रवाना नहीं हुए हैं। टी20 विश्व कप दो जून से 29 जून तक अमेरिका और वेस्टइंडीज में होगा।

