Ashes Cricket Test 2023: रूट ने कई रिकॉर्ड तोड़े, जानें एशेज में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज, यहां देखें टॉप-5 खिलाड़ी

Highlights जो रूट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है। मुकाबले को सिर्फ ड्रॉ कराने की जरूरत है।

Ashes Cricket Test 2023: इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। इंग्लैंड की पहली पारी 283 रन पर सिमट गई थी। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 295 पर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 12 रन की बढ़त हासिल की थी।

इंग्लैंड की दूसरी पारी में धांसू शुरुआत हुई। इंग्लैंड के बल्लेबाज 5 की औसत से रन बना रहे हैं। अभी तक इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 222 रन बनाकर 210 रन की लीड ले ली है और अभी भी 6 विकेट शेष हैं। जो रूट ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-1 से आगे है और इस सीरीज को जीतने के लिए उसे इस मुकाबले को सिर्फ ड्रॉ कराने की जरूरत है।

एशेज में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजः (England batters with most 50-plus scores in the Ashes)

27 - जैक हॉब्स

24 - हर्बर्ट सटक्लिफ

22 - इयान बेल

22 - जो रूट

इंग्लैंड टेस्ट में सर्वाधिक 50 से अधिक स्कोर बनाने वाले बल्लेबाजः (England batters with most 50-plus scores in Tests)

90 - एलेस्टेयर कुक

90 - जो रूट

68 - इयान बेल

66 - ग्राहम गूच

64 - जेफ्री बॉयकॉट।