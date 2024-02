Afghanistan vs Sri Lanka: सुपर नाइट, 40 ओवर, 11 विकेट और 415 रन, लेकिन इस टीम ने मारी बाजी, अंतिम ओवर में बनाने थे 19 रन, यहां जानें 20वां ओवर में क्या हुआ...

Highlights आर गुरबाज़ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सुपर नाइट में कमाल देखने का मिला। 40 ओवर में 215 रन बने और 11 विकेट गिरे।

Afghanistan vs Sri Lanka, 3rd T20I: कल रोमांच से भरपूर। आखिरकार श्रीलंका 3 रन से चूक गया। अफगानिस्तान व्हाइटवॉश से बच गया। श्रीलंका ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम किया। पहला और दूसरा मैच श्रीलंका ने जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 209 रन बनाए, जवाब में श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 206 रन बना सकी और तीन रन से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका कप्तान वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ पुरस्कार दिया गया। आर गुरबाज़ को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सुपर नाइट में कमाल देखने का मिला। 40 ओवर में 215 रन बने और 11 विकेट गिरे। अंतिम ओवर में 19 रन की जरूरत थी, लेकिन श्रीलंका की टीम 15 रन बना सकी।

Afghanistan emerge victorious in a thriller and avoid a whitewash in the T20I series against Sri Lanka.



📝 #SLvAFG: https://t.co/Eano6peKUMpic.twitter.com/ulIdfaqTVm