बिलासपुर में सभा को संबोधित करने के बाद ट्रेन से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी, देखें वीडियो

Rahul Gandhi: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक सभा को संबोधित करने के बाद ट्रेन से रायपुर पहुंचे। बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के परसदा गांव में राज्य सरकार के कार्यक्रम आवास न्याय सम्मेलन में शामिल होने के बाद गांधी बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए।

उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और अन्य नेता थे। कांग्रेस द्वारा साझा की गई तस्वीरों में गांधी यात्रियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ट्रेन शाम पौने छह बजे रायपुर पहुंची।

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस ने राज्य से होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द किए जाने के विरोध में इस महीने की शुरुआत में राज्य भर में रेल रोको प्रदर्शन किया था। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया था कि पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में संचालित कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

[EXCLUSIVE]



Rahul Gandhi reached the railway station to meet the passenger traveling by train.



He is interacting with people of Chattisgarh and clicking selfies for them.



This is not the first time Rahul Gandhi doing this, he has travelled in Mumbai local train in 2010 during… pic.twitter.com/yVWaYCTjaR