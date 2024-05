Narayanan Vaghul Passes Away: एसबीआई से करियर, 11 वर्षों तक आईसीआईसीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रहे, 88 वर्ष की उम्र में निधन, जानें कौन थे...

Highlights Narayanan Vaghul Passes Away: 2006 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। Narayanan Vaghul Passes Away: भारतीय स्टेट बैंक में अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। Narayanan Vaghul Passes Away: 1981 में 44 साल की उम्र में बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने।

Narayanan Vaghul Passes Away: दिग्गज बैंकर एन वाघुल का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण शनिवार दोपहर को निधन हो गया। सूत्रों ने यह जानकारी दी। वह 88 वर्ष के थे। वाघुल ने बैंकिंग उद्योग में कई शीर्ष पदों पर काम किया। उन्हें आईसीआईसीआई को एक सार्वजनिक वित्त संस्थान से एक निजी क्षेत्र के बैंक में बदलने का श्रेय दिया जाता है। वह 1985 से 11 वर्षों तक आईसीआईसीआई के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक रहे। सूत्रों के अनुसार, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे।

सूत्रों के अनुसार, वाघुल का अंतिम संस्कार आज शाम को चेन्नई में होने की उम्मीद है। उन्हें 2006 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। वह 1981 में 44 साल की उम्र में बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने। हालांकि, उन्हें जल्द ही आईसीआईसीआई के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया।

