Paytm: विजय शेखर शर्मा दोबारा चुने गए पेटीएम के एमडी और सीईओ, शेयरधारकों का जीता पूर्ण विश्वास

Highlights विजय शेखर शर्मा की दोबारा नियुक्ति के पक्ष में पड़े 99.67% मत कंपनी के "एमडी और सीईओ" के रूप में पांच वर्षों के लिए हुए नामित

मुंबई: विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) को पेटीएम के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी 22वीं वार्षिक आम बैठक में संकल्प के पक्ष में 99.67% बहुमत प्राप्त किया। 18,300 करोड़ रुपये के सार्वजनिक प्रस्ताव के रूप में, फिनटेक कंपनी को पिछले साल नवंबर में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया था।

कंपनी ने एक बयान में कहा, "शेयरधारकों ने कंपनी के "प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी" के रूप में नामित पांच और वर्षों के लिए विजय शेखर शर्मा की फिर से नियुक्ति के पक्ष में 99.67% बहुमत के साथ मतदान किया है।

Vijay Shekhar Sharma reappointed as MD & CEO of Paytm in shareholder meeting. pic.twitter.com/dKuhuiRi25