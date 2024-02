UP Budget 2024: विधानसभा में बजट हुआ पेश, 'महिला पेंशन योजना' के तहत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए

Highlights योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश इस बार यूपी का बजट करीब 7.70 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है महिला पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को अब 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए हर माह मिलेंगे

UP Budget 2024: योगी आदित्‍यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो रहा है। वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना इसे विधानसभा में पेश कर रहे हैं।बजट पेश करने से पहले वित्‍त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने अपने घर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद वह बजट पेटिका के साथ सीएम आवास गए जहां योगी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दी। बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस किया गया है। इसका आकार का करीब 7.70 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह किया गया।

#WATCH | UP Finance Minister Suresh Khanna presents the budget in Vidhan Sabha, says "Our social and cultural sector has got a lot of encouragement due to the construction of the grand temple of Lord Ram in Ayodhya. Ayodhya has become a big tourist centre of the world. There has… pic.twitter.com/M4bH9Pl0In