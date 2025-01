Union Cabinet: अगले 5 साल तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जारी?, मंत्रिमंडल में कई अहम फैसले, जूट किसान को तोहफा, 5,650 रुपये प्रति क्विंटल

Highlights मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए हैं। एमएसपी को बढ़ाकर 5,650 रुपये प्रति क्विंटल करने की बुधवार को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

Union Cabinet: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मिशन ने पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किए हैं। गोयल ने बताया कि 2021 से 2022 के बीच लगभग 12 लाख स्वास्थ्य कर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) से जुड़े और भारत ने एनएचएम के तहत कोविड​​​​-19 महामारी के खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ी।

#WATCH | Delhi | Announcing Cabinet decisions, Union Minister Piyush Goyal says,"National Health Mission will continue for another five years." pic.twitter.com/BAzE7A9LXL

#WATCH | Delhi | Announcing Cabinet decisions, Union Minister Piyush Goyal says, "The Cabinet has approved MSP for Raw Jute at Rs 5,650 per quintal (for Marketing season 2025-26)..." pic.twitter.com/u6bGV7EkPd— ANI (@ANI) January 22, 2025