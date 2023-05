RBI To Withdraw Rs 2000 Notes: 2000 रुपये के बैंक नोट वापस लेने से काले धन पर लगेगी लगाम, पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा-कुछ लोगों को बैंक शाखा में कई बार जाना पड़े

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2023 11:30 AM

RBI To Withdraw Rs 2000 Notes: मुद्रा बदलने के लिए एक दिन में 20,000 रुपये की सीमा ‘परिचालन असुविधा’ का कारण बन सकती है।

2,000 रुपये के नोट को सितंबर, 2023 के बाद चलन से हटाने की घोषणा की।

Next