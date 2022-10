चाहे अडानी हो, अंबानी या फिर अमित शाह के बेटे जय, हम सभी का स्वागत करेंगे, सीएम अशोक गहलोत ने कहा-हम रोजगार और निवेश चाहते हैं

Highlights गहलोत ने उद्योगपति गौतम अडानी की तारीफ की थी। भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तंज कसा था।

जयपुरः राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निंदा करते हुए कहा कि ‘निवेश राजस्थान सम्मेलन’ निजी कार्यक्रम नहीं था और इसमें 3000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था।

उन्होंने कहा कि ‘‘ यह मुद्दा बनाना भाजपा को महंगा पड़ेगा.. यह उनके उल्टा पडे़गा.. जितना विरोध करेंगे.. हर नौजवान कहेगा मुझे जो सुविधा मिल रही है रोजगार के अवसर मिल रहे हैं उनपर आप (भाजपा) क्यों संकट पैदा कर रहे हो।’’ गहलोत ने कहा कि यह निजी कार्यक्रम नहीं है और कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है, ऐसी स्थिति में अड़चन पैदा करने की कोशिश की मैं निंदा करता हूं।

गहलोत ने शनिवार को ‘निवेश राजस्थान सम्मेलन’ के दूसरे दिन संवाददाताओं से बातचीत में कहा, “चाहे अडानी हों, अंबानी हों या फिर अमित शाह के बेटे जय शाह, हम सभी का स्वागत करेंगे। हम रोजगार और निवेश चाहते हैं।” मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को गौतम अडानी को लेकर एक मुद्दा बनाया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा, “मैं इसकी निंदा करता हूं। इसे मुद्दा बनाना भाजपा को महंगा पड़ेगा।” ‘इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन’ के उद्घाटन समारोह के दौरान गहलोत ने उद्योगपति गौतम अडानी की तारीफ की थी जिसे लेकर भाजपा ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तंज कसा था।

Rajasthan will welcome all industrialists, whether it's Ambani, Adani or Amit Shah's son: CM Ashok Gehlot



Read @ANI Story | https://t.co/OIyppjrySR#AshokGehlot#GautamAdani#InvestRajasthanSummitpic.twitter.com/j7kyZxIxzT