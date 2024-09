QS Rankings: क्यूएस रैंकिंग जारी?, दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता, देखें लिस्ट, नंबर-1 स्टेनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस

Highlights QS Rankings: स्टेनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस शीर्ष पर कायम है। QS Rankings: दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं। QS Rankings: एमबीए पाठ्यक्रम रोजगार के मामले में दुनिया के शीर्ष 50 में शामिल हैं।

QS Rankings: क्यूएस रैंकिंग जारी कर दिया गया है। रैंकिंग में तीन आईआईएम, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए दुनिया के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हैं। आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता के एमबीए पाठ्यक्रम रोजगार के मामले में दुनिया के शीर्ष 50 में शामिल हैं। एमबीए पाठ्यक्रमों के लिए क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में सात आईआईएम और आईएसबी सहित 14 भारतीय संस्थान शामिल हैं। स्टेनफोर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस शीर्ष पर कायम है।

14 Indian B-schools including 7 IIMs and ISB figure in QS World Ranking for MBA courses; Stanford School of Business continues to be at top