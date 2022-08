रिलायंस Jio की 5G सेवा का मुकेश अंबानी ने किया ऐलान, दिवाली तक सभी मेट्रो सहित कई बड़े शहरों में हो जाएगी शुरुआत

Highlights रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 45वां सालाना आमसभा मुंबई में हुआ आयोजित मुकेश अंबानी ने आमसभा में कहा कि रिलायंस की जियो 5जी सेवा देश में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी जियो 5जी के जरिये हम डेटा संचालित अर्थव्यवस्था में चीन और अमेरिका से भी आगे निकलेंगे

मुंबई: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस के 45वें सालाना आमसभा में कहा कि रिलायंस की जियो 5जी सेवा देश में सभी को, हर जगह पर समान रूप से उच्चतम गुणवत्ता और सामर्थ्य के साथ जोड़ने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि रिलायंस जियो का यह प्रयास है कि डेटा संचालित अर्थव्यवस्था में हम चीन और अमेरिका से आगे निकले और वैश्विक अर्थव्यस्था में अपना एक अगल मुकाम हासिल करें।

Jio 5G services will connect everyone, every place and everything with the highest quality & affordability. We are committed to making India a data powered economy even ahead of China and US: Mukesh Ambani, CMD, RIL, 45th AGM Reliance Industries Limited pic.twitter.com/aCxGWgNQTI