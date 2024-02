Milk Price Hike: दूध ने निकाले आंसू, 35 से 50 के पार पहुंचे गाय और भैस के दूध के दाम

Highlights हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल, 2024 से बढ़ी हुई कीमत पर मिलेगा दूध राज्य के मुखिया ने बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की है इस सूची में गाय और भैंस का दूध दोनों के रेट में बढ़ोतरी हुई

शिमला:हिमाचल प्रदेश सरकार ने दूध के नए रेट को लेकर घोषणा करते हुए बताया कि अब गाय के दूध का दाम 34 रुपए से 45 रुपए प्रति लीटर हुआ। दूसरी तरफ भैंस के दूध का दाम 38 से 55 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये नए रेट राज्य में 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट भाषण के दौरान दी है।

