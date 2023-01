Microsoft 2023: माइक्रोसॉफ्ट ने दिया बड़ा झटका, 10 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी, जानें कारण

Highlights जुलाई में कंपनी ने कई भूमिकाओं को समाप्त कर दिया था। अक्टूबर 2022 में कंपनी ने अपने 1 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। पूरे 10000 छंटनी मार्च के अंत तक पूरी हो जाएगी।

Microsoft 2023: प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नए साल में बड़ा झटका देने जा रही है। करीब 10,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी। यह वैश्विक स्तर पर कंपनी के कर्मचारियों का करीब पांच प्रतिशत है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि कंपनी बदलाव कर रही है।

कंपनी मौजूदा आर्थिक स्थितियों और उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं के कारण यह कदम उठा रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसने निकाले जाने वाले कर्मचारियों को सूचना दे दी है। इसमें से कुछ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। कंपनी ने कहा कि वह अपने हार्डवेयर विभाग में भी बदलाव कर रही है और पट्टे पर लिए गए अपने कुछ कार्यालय परिसरों की संख्या कम करेगी। कंपनी के इन कदमों से लगभग 1.2 अरब डॉलर की बचत होगी।

Microsoft cuts about 10,000 jobs, less than 5 per cent of global workforce, reports AP