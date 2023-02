Maruti Suzuki: मारुति सुजुकी ने ग्राहकों को दिया झटका, कार इग्निस की कीमत में बढ़ोतरी, जानें नया रेट

Highlights उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) मानदंडों का भी अनुपालन करती है। कंपनी ने बयान में कहा कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव में आ गयी हैं।

Maruti Suzuki:मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी प्रीमियम कॉम्पेक्ट कार इग्निस की कीमत 27,000 हजार रुपये (दिल्ली शोरूम) बढ़ा दी है। कंपनी ने इस कार में नई विशेषताएं भी जोड़ी हैं। कंपनी ने बयान में कहा कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव में आ गयी हैं।

Maruti Suzuki (@Maruti_Corp) hikes the price of Ignis by up to Rs 27,000



Details: https://t.co/U7iSgL1uzD — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) February 24, 2023

देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी ने शुक्रवार को शेयर बाजार को बताया कि इस मॉडल के सभी वेरिएंट में मानक विशेषता के तौर पर अब ‘इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम’ (ईएसपी) और ‘हिल होल्ड असिस्ट’ की सुविधा भी होगी। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। कंपनी ने कहा कि इग्निस आगामी ई20 और रियल ड्राइविंग एमिशन (आरडीई) मानदंडों का भी अनुपालन करती है।

Web Title: Maruti Suzuki hikes price Ignis by up to Rs 27000 company said statement new prices come immediate effect