Kisan Andolan Live: गन्ना खरीद कीमत में 8 फीसदी की बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने चुनाव से पहले दिया तोहफा, 340 रुपये प्रति क्विंटल, जानें

Kisan Andolan Live: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 25 रुपये बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल करने की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने गन्ना खरीद में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने चीनी सीजन 2024-25 के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) को 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर 340 रुपये प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी। यह गन्ने की ऐतिहासिक कीमत है, जो चालू सीजन 2023-24 के लिए गन्ने की एफआरपी से लगभग 8% अधिक है। संशोधित एफआरपी 10 फरवरी से लागू होगी।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says "...It has been decided to fix the price for the upcoming sugarcane season, in the period from October 1, 2024, to September 30, 2025, to ensure the fair and reasonable price of sugarcane to the farmers by the sugar mills...It has been… pic.twitter.com/3QRlh4e2gd — ANI (@ANI) February 21, 2024

VIDEO | Here's what Union Minister Anurag Thakur (@ianuragthakur) said during the cabinet briefing in Delhi.



"As you know, PM Modi has continuously worked for the welfare of farmers and agricultural development over the past 10 years, today's first decision is also related to… pic.twitter.com/XpfmxE2XmB — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को गन्ने का उचित और उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए आगामी गन्ना सीजन के लिए 1 अक्टूबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 की अवधि में मूल्य तय करने का निर्णय लिया गया है। चीनी मिलों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कीमत 340 रुपये प्रति क्विंटल तय करने का निर्णय लिया गया है, जो पिछले वर्ष 315 रुपये थी, जो इस वर्ष बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

#WATCH via ANI Multimedia | LIVE: Cabinet briefing by Union Minister Anurag Thakurhttps://t.co/izSjuJYtt9 — ANI (@ANI) February 21, 2024

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। अब, उपग्रह उप-क्षेत्र को ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए परिभाषित सीमाओं के साथ तीन अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित किया गया है। सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई मानदंडों को सरल बनाया है।

"The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved further modification of National Livestock Mission by including the additional activities as under:



Establishment of entrepreneurship for horse donkey, mule, camel with 50% capital subsidy up to 50 lakhs… pic.twitter.com/aeM7Sb1Qhg — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधन को मंजूरी दी। घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना के लिए व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ और धारा 8 कंपनियों को 50 लाख तक की 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाएगी। साथ ही घोड़े, गधे और ऊंट के नस्ल संरक्षण के लिए भी राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार 10 करोड़ देगी। घोड़े, गधे और ऊंट के लिए वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना होगी।

"The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi approved the amendment in Foreign Direct Investment (FDI) policy on space sector. Now, the satellites sub-sector has been divided into three different activities with defined limits for foreign investment in each… pic.twitter.com/7Map0YFQeI — Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2024

The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for Sugar Season 2024-25 at Rs 340/quintal at a sugar recovery rate of 10.25%. This is the historic price of sugarcane which is about 8%… pic.twitter.com/fv5e8mS7Fc — ANI (@ANI) February 21, 2024

