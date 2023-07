India and Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच रुपये में कारोबार शुरू, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, जानें इसके फायदे

Highlights भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दोनों देशों को उनके आर्थिक सहयोग से फायदा हो रहा है। कार्यक्रम में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी मौजूद थे।

India and Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच रुपये में कारोबार शुरू हो गया जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और क्षेत्रीय मुद्रा में व्यापार को मजबूती मिलेगी। बांग्लादेश ने पहली बार किसी देश से अमेरिकी डॉलर के अलावा उसकी मुद्रा में व्यापार किया है।

बांग्लादेश बैंक के गवर्नर अब्दुर रऊफ तालुकदार ने रुपये में व्यापारिक लेनदेन की शुरुआत को ‘एक महान सफर पर उठा पहला कदम’ बताया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में तालुकदार ने कहा, “भारत और बांग्लादेश के बीच कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और दोनों देशों को उनके आर्थिक सहयोग से फायदा हो रहा है।”

