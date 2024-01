हुंडई ने लॉन्च किया क्रेटा का नया वर्जन 'फेसलिफ्ट', कंपनी ने शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये रखी

Highlights दक्षिण कोरिया कंपनी हुंडई ने क्रेटा का नया वर्जन किया लॉन्च 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट में कंपनी ने कुल 19 वेरिएंट पेश किए गए प्री फेसलिफ्ट की तुलना में क्रेटा फेसलिफ्ट में क्रेटा की बाजार कीमत 13 हजार रुपये ज्यादा है

नई दिल्ली: हुंडई ने क्रेटा फेसलिफ्ट लॉन्च कर दी है, इसकी बाजार में शुरुआती कीमत 11 लाख रुपये रखी है। यह ई-पेट्रोल वैरिएंट में है और इसके अलावा डीजल वैरिएंट में इसकी कीमत कंपनी ने 20 लाख रुपये रखी है। पांच इंजन और गियरबॉक्स विकल्प के साथ, 2024 क्रेटा फेसलिफ्ट में कंपनी ने कुल 19 वेरिएंट पेश किए गए हैं।

प्री फेसलिफ्ट की तुलना में क्रेटा फेसलिफ्ट में क्रेटा की बाजार कीमत 13 हजार रुपये ज्यादा है। जबकि, टॉप-स्पेक क्रेटा की कीमत प्री-फेसलिफ्ट मॉडल से 80,000 रुपये अधिक है। 2024 क्रेटा ने फ्रंट और रियर स्टाइल सिस्टम में भी बड़े बदलाव करते हुए नया रूप दिया है। कार के बंपर के नीचे क्वाड-एलईडी हेडलैंप भी दी हुई है।

कार की स्क्रीन में तीन थीम और जैसे ही इंडेकेटर एक्टिवेट होगा, वैसे ही इंडिकेटर होने पर ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर से फुटेज भी प्रदर्शित होगी। कार के डैश पर नीचे की ओर सेंटर कंसोल को भी नए दोहरे क्षेत्र जलवायु नियंत्रण प्रणाली के नियंत्रण के साथ फिर से तैयार किया गया है। हल्के रंग और तांबे के विवरण भी अंदर के अन्य उल्लेखनीय बदलाव किया है।

433 लीटर पर बूट वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। वहीं, कार के कैबिन में यूएसबी के जरिए सी-टाइप का कनेक्शन पोर्ट दे रखा है। इस बार दक्षिण कोरिया कंपनी हुंडई ने कार की सीट को काफी आरामदायक बनाया है, इसके साथ ही अंदर के तापमान को दो तरह से कंट्रोल करनी की क्षमता विकसित की है। वहीं, एयर प्यूरीफायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, टू-स्टेप एडजस्टेबल रियर सीट बैकरेस्ट, रियर सीट हेडरेस्ट के लिए तकिए और रियर सनशेड दिया हुआ है।

