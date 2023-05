गो फर्स्ट की और बढ़ी मुश्किलें, कंपनी को लीज पर प्लेन देने वालों ने 20 एयरक्राफ्ट मांगे वापस

By विनीत कुमार | Published: May 5, 2023 07:02 AM

गो फर्स्ट एयरलाइन से पट्टेदारों ने 20 एयरक्राफ्ट वापस मांगे है। इस संबंध में लीज पर विमान देने वालों ने डीजीसीए को लिखा है। इस बीच एयरलाइन कंपनी ने राहत हासिल करने के लिए एनसीएलटी में अपील की है।

संकट में फंसी गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी (फाइल फोटो)

