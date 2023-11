Diwali 2023: दीपावली पर स्वदेशी खरीदें और नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ सेल्फी साझा कर जश्न मनाएं, पीएम मोदी ने लोगों से की अपील, देखें वीडियो

Highlights ऐसे उत्पाद खरीदें जो स्थानीय स्तर पर बनाए गए हों। फिर नमो ऐप पर उत्पाद या निर्माता के साथ एक सेल्फी साझा करें। सकारात्मकता की भावना फैलाने का आह्वान करें।

Diwali 2023: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से इस दिवाली स्थानीय स्तर पर विनिर्मित उत्पाद खरीदने और उस उत्पाद या उसके निर्माता के साथ एक सेल्फी ‘नमो ऐप’ पर साझा करने का बुधवार को आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ इस दिवाली आइए हम नमो ऐप पर #वोकल फॉर लोकल के साथ भारत की उद्यमशीलता तथा रचनात्मक भावना का जश्न मनाएं।’’

This Diwali, let us celebrate India’s entrepreneurial and creative spirit with #VocalForLocal threads on NaMo app. https://t.co/NoVknVXclo



Buy products which have been made locally and then post a selfie with the product or the maker on the NaMo App. Invite your friends and…