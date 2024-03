Delhi Metro Phase-IV: लाजपत नगर से साकेत और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली को तोहफा, दो नए गलियारों को मंजूरी, 8399 करोड़ रुपये होंगे खर्च

Highlights गलियारों की कुल परियोजना लागत 8,399 करोड़ रुपये अनुमानित है। केंद्र, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से किया जाएगा। दोनों गलियारे 20.762 किलोमीटर के हैं।

Delhi Metro Phase-IV: केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर को तोहफा दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली वासी पर पीएम मोदी ने सौगात की बौछार की है। कैबिनेट ने 8399 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर दिल्ली मेट्रो चरण-IV परियोजनाओं के दो कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी-ब्लॉक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दोनों गलियारों की कुल परियोजना लागत 8,399 करोड़ रुपये अनुमानित है।

इसका वित्तपोषण केंद्र, दिल्ली सरकार और अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से किया जाएगा। ये दोनों गलियारे 20.762 किलोमीटर के हैं। इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ गलियारा ग्रीन लाइन का विस्तार होगा और रेड, येलो, एयरपोर्ट लाइन, मैजेंटा, वॉयलेट और ब्लू लाइन के साथ जोड़ेगा। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक गलियारा सिल्वर, मैजेंटा, पिंक और वॉयलेट लाइन को जोड़ेगा।

#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Today two new metro corridors have been given permission, on which Rs 8400 crore will be spent. There will be about 8.4-kilometer metro line from Lajpat Nagar to Saket G Block. It will have eight stations. The second is from Inderlok… pic.twitter.com/bIOk0CzLvA