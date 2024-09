Delhi CM Atishi Announces: त्योहार से पहले तोहफा?, अकुशल श्रमिक, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, सीएम आतिशी ने की घोषणा

Highlights मजदूर, प्लंबर आदि को न्यूनतम मजदूरी मिलती है। मजदूरी को ऐतिहासिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पूरे देश में संभव नहीं था, वह है सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी देना।

Delhi CM Atishi Announces: दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने त्योहार से पहले श्रमिक वर्ग को तोहफा दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अकुशल श्रमिकों के लिए 18,066 रुपये, अर्ध-कुशल के लिए 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 21,917 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा कर दी। दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा कि यदि आप देश में प्रदान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी को देखें, तो आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सबसे अधिक मजदूरी प्रदान की है। गरीबों-दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर आदि को न्यूनतम मजदूरी मिलती है।

VIDEO | "Apart from the basic amenities of good electricity, water, schools and hospitals, Delhi government has done a historic job which was not possible in the entire nation, that is, to provide highest minimum wages. If you look at the minimum wages provided in the country,…