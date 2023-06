भारत में 15 अरब डॉलर और निवेश करेगी अमेजन, सीईओ एंडी जेसी ने की घोषणा

Highlights सीईओ एंडी जेसी ने कहा कि अमेजन ने भारत में 15 अरब डॉलर का और निवेश करने की योजना बनाई है। जेसी ने बताया कि अमेजन अब तक भारत में 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। जेसी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई।

वॉशिंगटन: सीईओ एंडी जेसी ने कहा कि ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ने भारत में 15 अरब डॉलर का और निवेश करने की योजना बनाई है, जिससे देश में कंपनी का कुल निवेश 26 अरब डॉलर हो जाएगा। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद यह खबर साझा की। जेसी ने यह भी बताया कि अमेजन अब तक भारत में 11 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है।

पीटीआई के अनुसार, जेसी ने कहा, "पीएम मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और सार्थक बातचीत हुई। मुझे लगता है कि हमारे कई लक्ष्य समान हैं। अमेजन भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। हमने अब तक 11 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और 15 अरब अमेरिकी डॉलर का और निवेश करने का इरादा है, जिससे कुल राशि 26 अरब अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इसलिए हम साझेदारी के भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक हैं।"

Productive meeting with Prime Minister @NarendraModi. Discussed Amazon’s commitment to invest $26B in India by 2030; working together we will support startups, create jobs, enable exports, and empower individuals and small businesses to compete globally. pic.twitter.com/yEgy0TVqpK