Weather News: भीषण गर्मी से घर से निकलना मुश्किल, गर्मी का सितम ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, कई शहर में तापमान 45 डिग्री से पार, बच के रहिए, जानें हालत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 20, 2024 06:53 AM

Next

Weather News garmi ka sitam north india Delhi NCR red alert Heatwave Aaj Ka Mausam Temperature: मौसम कार्यालय ने दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी कर "संवेदनशील लोगों की अत्यधिक देखभाल" की आवश्यकता पर जोर दिया है।

file photo