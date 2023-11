सैम ऑल्टमैन की बर्खास्तगी पर अश्नीर ग्रोवर ने किया ट्वीट, कहा- "बोर्ड में क्षमता होती नहीं, निवेशकों की मात्र कठपुतली"

Highlights अश्नीर ग्रोवर ने कहा इस कारण सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाला गया उन्होंने कहा कि बोर्ड में खुद क्षमता होती नहीं बस वो कुछ निवेशकों की कठपुतली मात्र रह जाते हैं और उसी अनुरूप काम करते हैं- अश्नीर

नई दिल्ली: ओपनएआई के सीईओ पद से बर्खास्त किए गए सैम ऑल्टमैन के समर्थन में भारतीय बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक्स" पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड में खुद क्षमता होती नहीं, कुछ बनाने की, बस वो कुछ निवेशकों की कठपुतली मात्र रह जाते हैं और उसी अनुरूप काम करते हैं ।

अश्नीर ग्रोवर ने कहा इस कारण सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाला गया। उन्होंने आगे कहा कि बड़ा गर्व होता है कि जब 60 साल पुराने बोर्ड सदस्य, आगे एक साथ मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं, जो काफी सार्थक हो।

So @sama got ousted latest. Apparently ‘Board lost faith in his ability’.



“Board mein khud ability hoti nahi kuchh banane ki - puppets of investors. Would love to see some day 60 year old Board members come together as Founders to build anything meaningful.”



It’s a good time to… pic.twitter.com/ahdDhPw37P