सभी खाद्य तेल ब्राण्डों को दाम में 10 प्रति लीटर की कटौती करनी होगी, केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश

Highlights केंद्र ने सभी खाद्य तेल कम्पनियों को प्रति लीटर 10 रुपये तक की कटौती करने का निर्देश दिया सभी खाद्य तेल ब्राण्डों को पूरे देश में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी एक समान रखना होगा

दिल्ली: केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को सभी खाद्य तेल बनाने वाली कम्पनियों को प्रति लीटर 10 रुपये तक की कटौती करने का निर्देश दिया है।

इस मामले में केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार सभी खाद्य तेल ब्राण्डों को पूरे देश में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) भी एक समान रखना होगा।

Companies asked to cut MRP of edible oils by up to Rs 10/litre within a week: Food Secretary Sudhanshu Pandey