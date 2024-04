Lok Sabha Elections 2024: वोट दो और होटल में छूट पाओ!, मतदान को लेकर बाजार संघ ने किया ऐलान, जानें कैसे उठाएं फायदा

Highlights सीटीआई के पांच हजार से अधिक सदस्यों ने अपने-अपने स्टोर पर छूट देने की इच्छा जताई है। नेहरू प्लेस बाजार में मतदाताओं को कंप्यूटर और लैपटॉप पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जामा मस्जिद, चांदनी चौक और दिल्ली गेट के आसपास के होटलों में 25 प्रतिशत तक तक की छूट होगी।

Lok Sabha Elections 2024: दिल्ली में लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बाजार संघ और होटलों ने मतदाताओं के लिए छूट की घोषणा की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा चुनावों में कम मतदान की आशंकाओं के बीच यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में 25 मई यानी शनिवार को मतदान होना है और अगला दिन रविवार का है, जिस कारण सप्ताहांत पर छुट्टियां होने की वजह से लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं।

'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (सीटीआई) के अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने बताया कि सीटीआई के पांच हजार से अधिक सदस्यों ने अपने-अपने स्टोर पर छूट देने की इच्छा जताई है। खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 25 मई यानी शनिवार को मतदान होना है, ऐसे में चिंता बढ़ रही हैं कि मतदान प्रतिशत कम हो सकता है क्योंकि अगले दिन रविवार है।

उन्होंने कहा कि नेहरू प्लेस बाजार में मतदाताओं को कंप्यूटर और लैपटॉप पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ठीक इसी तरह कमला नगर मार्केट के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने 26 मई को मतदाताओं के लिए 15 प्रतिशत छूट की घोषणा की। चांदनी चौक स्थित दरीबा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष तरुण गुप्ता ने पांच से 10 प्रतिशत तक की छूट की घोषणा की है तो वहीं पुरानी दिल्ली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मेहता ने कहा कि जामा मस्जिद, चांदनी चौक और दिल्ली गेट के आसपास के होटलों में 25 प्रतिशत तक तक की छूट होगी।

दिल्ली होटल एसोसिएशन ने पहाड़गंज और करोल बाग में होटल व गेस्टहाउस की बुकिंग पर सभी मतदाताओं को 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने का वादा किया है। इससे पहले करोल बाग और नजफगढ़ क्षेत्र के होटलों ने भी पात्र मतदाताओं के लिए 20 प्रतिशत छूट की घोषणा की थी।

