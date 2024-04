Amit Shah In Durg: 'हमें चुनो... मोदी जी देश को बर्बाद कर देंगे', चुनावी सभा में कांग्रेस पर अमित शाह का तंज

Highlights अमित शाह ने दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित किया अमित शाह ने कहा, भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया शाह ने कहा, भाजपा ने बीमारू छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाया

Amit Shah In Durg: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। उन्होंने दुर्ग में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ बनाने का विरोध करती थी, भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बनाया। 20 साल तक, प्रदेश में भाजपा सरकार चली, इस दौरान भाजपा ने बीमारू छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाया। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया।

#WATCH | Chhattisgarh: While addressing a public rally in Bemetara, Union Home Minister Amit Shah says, " Congress was against the formation of Chhattisgarh, BJP leader and former PM Atal Bihari Vajpayee formed Chhattisgarh...within 20 years, 'Bimaru' Chhattisgarh was changed… pic.twitter.com/LM3yA7iSOr