अडानी समूह अगले 10 वर्षों में सात लाख करोड़ रुपये निवेश करेगा, गौतम अडानी ने ब्योरा दिया

Highlights समूह का बंदरगाह व्यवसाय हरित अभियान पर खासतौर से ध्यान दे रहा है अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) देश की सबसे बड़ी बंदरगाह परिचालक है निवेश योजनाओं के तहत अपनी 'हरित' पहलों के बारे में जानकारी दी

नई दिल्ली: अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अगले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय के रूप में सात लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना से संबंधित कुछ विवरण साझा किए हैं। इस निवेश से बुनियादी ढांचे के विकास में समूह की स्थिति और मजबूत होगी। अडानी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर समूह की निवेश योजनाओं के तहत अपनी 'हरित' पहलों के बारे में जानकारी दी है।

Adani's #MumbaiAirport is redefining excellence in aviation! It's now the best in Asia Pacific for Services according to ASQ, in the 40M+ passenger category. With a remarkable feat of handling 1,032 flights in a single day on one runway, we are also leading in Sustainability. We… pic.twitter.com/s9ipoUoXnm