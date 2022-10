दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का 79 साल की उम्र में हुआ निधन, दुर्लभ बीमारी से थे पीड़ित

Highlights अभिनेता को इस साल की शुरुआत में मुंबई के हिरानंदानी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। अरुण बाली एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता भी हैं। बाली एक दुर्लभ लॉन्ग-टर्म न्यूरोमस्कुलर रोग से पीड़ित थे जिसे मायस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है।

मुंबई: दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का 7 अक्टूबर यानी शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे जब उन्होंने अंतिम सांस ली। अभिनेता 3 इडियट्स, केदारनाथ, पानीपत और टीवी शो कुमुम: एक प्यारा सा बंधन, चाणक्य, दूसरा केवल, मर्यादा और आरोहण में अपनी भूमिकाओं के लिए लोकप्रिय थे। बाली एक दुर्लभ लॉन्ग-टर्म न्यूरोमस्कुलर रोग से पीड़ित थे जिसे मायस्थेनिया ग्रेविस कहा जाता है।

अभिनेता को इस साल की शुरुआत में मुंबई के हिरानंदानी अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। अरुण बाली की दो बेटियां हैं जो अमेरिका में रहती हैं। वे 8 अक्टूबर को भारत आएंगी। जानकारी के अनुसार, उसके बाद अभिनेता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका एक बेटा भी है। मायस्थेनिया ग्रेविस एक प्रकार का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो तब होता है जब प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है।

Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai