Tiger 3 box office collection day 2: बॉक्स ऑफिस पर चला सलमान का जादू, 'टाइगर 3' ने दूसरे दिन किया 100 का आंकड़ा पार

Tiger 3 box office collection day 2:सलमान खान की न्यू रिलीज मूवी टाइगर 3 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। टाइगर 3 ने अपने दूसरे दिन ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को 57.52 करोड़ रुपये की कमाई के साथ कमाई की। रविवार को इसने 44.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। इससे इसका दो दिन का कलेक्शन 102 करोड़ रुपये हो गया है।

दूसरे दिन के आंकड़े साल की अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म जवान के दूसरे दिन के कलेक्शन से भी ज्यादा हैं। गुरुवार को रिलीज हुई शाहरुख खान की जवान ने पहले दिन 74.5 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, दूसरे दिन इसने 53 करोड़ रुपये कमाए। फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 1100 करोड़ रुपये की कमाई की।

⭐️⭐️⭐️⭐️

Salman Khan proves once again why he's hailed as the undisputed king of action in Tiger 3. His performance adds an unparalleled intensity to the movie, solidifying his legacy in the action genre.

