Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Box Office Day 9: शाहिद और कृति की फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा किया पार, 9वें दिन किया इतना कलेक्शन

Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Box Office Day 9: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और कृति सेनन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' ने शानदार कमाई के साथ 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म 9 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी रिलीज के बाद से यह बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 52 करोड़ का करोबार कर लिया है। सैकनिल्क के मुताबिक, नौवें दिन फिल्म ने 4.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की वैश्विक नाटकीय हिस्सेदारी लगभग 35 करोड़ रुपये है और इसके प्रदर्शन के अंत तक यह 45 करोड़ रुपये हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से फिल्म पहले से ही सुरक्षित थी लेकिन अब यह अच्छा मुनाफा भी कमाने की ओर अग्रसर है। पिछले साल जरा हटके जरा बचके के बाद मैडॉक फिल्म्स के लिए यह एक और अप्रत्याशित जीत है।

#EXCLUSIVE: Shahid Kapoor And Kriti Sanon Starrer Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya Jumps Big 75% On 2nd Saturday



