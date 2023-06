माँ बनने वाली हैं स्वरा भास्कर, पति फहद अहमद संग तस्वीरें शेयर कर बेबी बंप किया फ्लॉन्ट

Highlights बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर मां बनने वाली हैं स्वरा ने पति फहद के साथ बेबी बंप फ्लॉन्ट किया स्वरा भास्कर और फहद अहमद ने इसी साल फरवरी में शादी की थी

बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर जल्द ही माँ बनने वाली हैं। स्वरा भास्कर ने खुद इसकी पुष्टि करते हुए मंगलवार को एक ट्वीट साझा किया है। इस ट्वीट में एक्ट्रेस पति फहद अहमद के साथ छत पर बैठी हुई हैं और अपनी बेबी बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं।

अब इस खुशखबरी के सामने आने के बाद उनके फैन्स और परिवार वाले उन्हें बधाई दे रहे हैं। स्वरा की पोस्ट देख फैन्स काफी खुश हैं और एक्ट्रेस के नए बच्चे के लिए ढेरों बधाईयां दे रहे हैं।

Sometimes all your prayers are answered all together! Blessed, grateful, excited (and clueless! ) as we step into a whole new world! 🧿❤️✨🙏🏽 @FahadZirarAhmad#comingsoon#Family#Newarrival#gratitude#OctoberBabypic.twitter.com/Zfa5atSGRk