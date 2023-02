विवेक अग्निहोत्री के बयान पर स्वरा भास्कर ने किया पलटवार, बोलीं- "ये न्यू इंडिया 'नीच' और 'जहरीला' "

Highlights स्वरा भास्कर ने विवेक अग्निहोत्री पर ट्वीट के जरिए किया हमला स्वरा ने कहा ये न्यू इंडिया है यहां नफरत और कट्टरता बढ़ गई है विवेक अग्निहोत्री ने फैक्ट चेकर पत्रकारों को लेकर की थी टिप्पणी

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री के एक ट्वीट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है। विवेक अग्निहोत्री और मोहम्मद जुबैर के ट्वीट की जंग में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी कूद पड़ी हैं। स्वरा ने शुक्रवार को एक ट्वीट करते हुए फिल्म निर्माता पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "ये न्यू इंडिया है जो कितना जहरीला, कट्टर और बहुसंख्यक हो गया है।"

अभिनेत्री ने अपने ट्वीट से विवेक पर तीखा तंज किया है। हालांकि, इस ट्वीट पर अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, ये विवाद विवेक अग्निहोत्री के एक ट्वीट के बाद शुरू हुआ है।

Vivek Agnihotri name-calling, swearing at, accusing Muslim citizens on public platforms simply because they are Muslim is a glaring example of how vile, poisoned, bigoted & majoritarian our public discourse has become in ‘New India’. Sickening. @_sayema @zoo_bear @hussainhaidry

हाल ही में हिंदी सिनेमा के तमाम कलाकारों के लिए मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड 2023 का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में निर्माता विवेक अग्निहोत्री को उनकी फिल्म 'द कश्मीर फाइल' को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड दिया गया। इस अवॉर्ड की जानकारी देते हुए विवेक ने ट्विटर पर पोस्ट किया था।

उनके इस पोस्ट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और सूचना को गलत बताया गया। उनके इस पोस्ट को लेकर कई फैक्ट चेक वेबसाइट ने उनकी पोस्ट को गलत बताया। इसके बाद अल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किया और तभी से ये विवाद देखते ही देखते बढ़ गया।

विवेक अग्निहोत्री ने द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर कई फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ने बताया कि विवेक को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड अलग होता है। इन खबरों का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए आल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि इसलिए ही विवेक अग्निहोत्री फैक्ट चेकर से नफरत करते हैं।

मोहम्मद जुबैर के ट्वीट के बाद विवेक ने उन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। फैक्ट चेकिंग आज सबसे बड़ा जबरन वसूली माफिया है। नो माई डियर, मुझे फैक्ट चेक करने वाले से नफरत नहीं है।

No, my dear…

I don’t hate fact-checkers, I hate when puncture repairers pretend to be fact checkers. Because you are nothing but just a jehadi pimp of India’s enemies & I know very well who is behind you.

हर ज़िहादी का वक़्त आता है और तेरा वक़्त जल्दी आने वाला है, संभल के रहो। https://t.co/mjseVB0Lml