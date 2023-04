दिवंगत अभिनेता सुशांत की बहन ने सलमान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' का किया बहिष्कार, ट्वीट में लिखी यह बात

Highlights किसी का भाई किसी की जान को भारत में 4500 से अधिक स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। सोशल मीडिया पर एक तबका फिल्म का बॉयकॉट कर रहा है।

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan: सलमान खान की बहुचर्चित फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' शुक्रवार को दुनियाभर में रिलीज कर दी गई। सलमान खान के प्रशंसक खासे प्रसन्न हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक तबका #BoycottKisiKaBhaiKisiKiJaan हैशटैग के साथ फिल्म का विरोध कर रहा है।

इस बीच दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह ने भी सलमान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान' के बहिष्कार करने का आह्लान किया है। प्रियंका ने ट्वीट में कहा है कि सुशांत ने भविष्यवाणी की थी कि बॉलीवुड एक दिन ढह जाएगा। सुशांत ने क्या झेला है और मुझे हर रोज किस चीज का सामना करना पड़ता है इसलिए मैं निश्चित रूप से बॉलीवुड को बायकॉट करती हूं।

TL:

Sushant Predicted BW Collapse



What Sushant faced and what I am made to face on daily basis, I certainly #BoycottBollywood#BoycottKisiKaBhaiKisiKiJaan