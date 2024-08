Stree 2 Box Office Collection: 400 करोड़ की कमाई के साथ तोड़े सारे रिकॉर्ड, 'स्त्री 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी

Highlights 'स्त्री 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी 400 करोड़ की कमाई के साथ तोड़े सारे रिकॉर्ड स्वतंत्रता दिवस पर स्त्री 2 ने 51.8 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी

Stree 2 Box Office Collection: 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 15 अगस्त को रिलीज हुई फिल्म 400 करोड़ क्लब में प्रवेश कर चुकी है। स्वतंत्रता दिवस पर स्त्री 2 ने 51.8 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी। रिलीज के 11वें दिन रविवार को फिल्म ने 44 करोड़ रुपये की कमाई की। टियर -2 और टियर -3 शहरों लंबे समय बाद किसी फिल्म के लिए ऐसी दीवानगी देखी जा रही है।

सोमवार को जन्माष्टमी की छुट्टी से इसकी संभावनाएं और भी मजबूत होने की उम्मीद है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के अनुसार स्त्री-2 ने दूसरे सप्ताह के अंत में शुक्रवार 19.30 करोड़, शनिवार 33.80 करोड़, रविवार 40.75 करोड़ बटोरे। पहले हफ्ते में फिल्म ने 307 करोड़ की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते के आखिरी तीन दिनों में 93.85 करोड़ बटोरे।

BLOCKBUSTER SUNDAY - 'STREE 2' JOINS ₹ 400 CR CLUB... #Stree2 RUNS RIOT on [second] Sun... Cinemas across #India - from multiplexes to single screens - witness outstanding occupancy, driving the overall total to ₹ 400 cr.



Urban centres are performing exceptionally well, but… pic.twitter.com/eizLR4tJXi