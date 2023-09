Jawan box office collection: महज छह दिनों में वर्ल्डवाइड 600 करोड़ क्लब में शामिल हुई शाहरुख खान की फिल्म जवान

Highlights जवान ने अपने छठे दिन दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने कहा कि एटली निर्देशित एक्शन फिल्म ने अकेले भारत में छठे दिन 10 लाख से अधिक टिकटें बेचीं। जवान को 7 सितंबर को रिलीज हुई। जवान ने छह दिनों में भारत में सभी भाषाओं में 345.58 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया है।

मुंबई:शाहरुख खान की जवान ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में अपना सपना जारी रखा है। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजयबालन के अनुसार, जवान ने अपने छठे दिन दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। उन्होंने कहा कि एटली निर्देशित एक्शन फिल्म ने अकेले भारत में छठे दिन 10 लाख से अधिक टिकटें बेचीं। जवान को 7 सितंबर को रिलीज हुई।

Jawan ZOOMS past ₹600 cr gross mark at the WW Box Office.



Sold a good 1⃣0⃣3⃣3⃣9⃣8⃣4⃣ tickets from tracked shows alone in India on the 6th day.



||#ShahRukhKhan|#Nayanthara|#Jawan||



Hindi

Shows - 11660

Gross - ₹ 19.02 cr



Tamil

Shows - 1049

Gross - ₹ 1.61 cr



Telugu

Shows… pic.twitter.com/kCVpZr4eoJ