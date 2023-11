‘Sam Bahadur’ Review: सोशल मीडिया पर विकी कौशल अभिनीत फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया

Highlights ट्रेड एनालिस्ट सुमित कदील के अनुसार, पहले दिन फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग 45 हजार के आसपास होगी उन्होंने आगे बताया कि फिल्म के शुक्रवार को लगभग ₹8 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीद है मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है

नई दिल्ली:विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'सैम बहादुर' अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध आर्मी जनरल ऑफिसर सैम मानेकशॉ के वास्तविक जीवन पर आधारित फिल्म है। विक्की कौशल ने सैम बहादुर की मुख्य भूमिका निभाई है। मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित यह फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। रॉनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म के कलाकारों में फातिमा सना शेख और सान्या मल्होत्रा भी शामिल हैं।

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट सुमित कदील ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पहले दिन फिल्म की एडवांस टिकट बुकिंग 45 हजार के आसपास होगी। उन्होंने आगे बताया कि फिल्म के शुक्रवार को लगभग ₹8 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीद है।

#SamBahadur springs a pleasant surprise with its advance sale.



It has sold roughly 23K tickets for Day-1 at National Chains and should close around 40-45K by Thursday night.



If reports comes out favorable then it will comfortably collect ₹ 6-8 cr nett on Friday which’ll be a… pic.twitter.com/SfPslKsk9p — Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 29, 2023

29 नवंबर को, सैम बहादुर के निर्माताओं ने फिल्म बिरादरी के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में विक्की कौशल की पत्नी कैटरीना कैफ और उनके माता-पिता, अनुभवी एक्शन निर्देशक सैम कौशल और वीना कौशल भी शामिल हुए।

#SamBahadur springs a pleasant surprise with its advance sale.



It has sold roughly 23K tickets for Day-1 at National Chains and should close around 40-45K by Thursday night.



If reports comes out favorable then it will comfortably collect ₹ 6-8 cr nett on Friday which’ll be a… pic.twitter.com/SfPslKsk9p — Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 29, 2023

एक्स पर एक पोस्ट में एक उपयोगकर्ता ने कहा, "विक्की कौशल एक बार फिर धमाल मचा रहे हैं, मेघना गुलज़ार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दस्तक दे रहे हैं।" उन्होंने आगे उल्लेख किया कि फिल्म अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए तैयार है और वह निर्देशक को काजोल देवगन के साथ काम करते देखना चाहते हैं।

Lots of love, honour, and respect—here's a glimpse into all the emotions that unfolded at the special screening of Sam Bahadur in Delhi. 🇮🇳🫡#Samबहादुर in cinemas 1.12.2023!



Advance Booking Now Open!

🔗- https://t.co/jR9yMRfVU3

🔗- https://t.co/BKocvN1uUapic.twitter.com/arzPW2MIms — Meghna Gulzar (@meghnagulzar) November 29, 2023

एक्स पर एक पोस्ट में एक अन्य उपयोगकर्ता ने कहा, "विक्की कौशल फील्ड मार्शल सैम मानकशॉ का अनुकरण बिल्कुल सही है (बेशक, यह सही नहीं हो सकता, क्योंकि वह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ नहीं हैं)। ऊपरी पीठ में उनका हल्का झुकाव, उनका तरीका बोलने का... यह सब वहाँ है। #रोंगटे खड़े हो जाना #सैमबहादुर #समबहादुर।"

@vickykaushal09 emulation of Field Marshal Sam Mankshaw is near-perfect (of course, it cannot be perfect, for he is not Field Marshal Sam Manekshaw). His slight hunch in upper back, his way of speaking... It's all there. #GooseBumps#SamBahadur#Samबहादुर — Shripal Gandhi (@thealtruist_in) November 29, 2023

एक तीसरे उपयोगकर्ता ने कहा, “कल रात सिनेमाघर में नाटकीय ट्रेलर देखा! यह मेरे बहुत से पसंदीदा लोगों के साथ अद्भुत लग रहा है! शुभकामनाएं! @रोनीस्क्रूवाला।"

Watched the theatrical trailer last night at the cinema! It looks amazing with so many of my fav! All the best! @RonnieScrewvala — Noor Vasaya, CTS (@TheatreNearYou) November 29, 2023

Web Title: ‘Sam Bahadur’ Review: Vicky Kaushal starrer film receives positive response, ‘perfect emulation’ say netizens