'द केरल स्टोरी' के समर्थन में आए फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, कहा- बॉलीवुड के मृत चेहरे का आईना है फिल्म

मुंबई: बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने चर्चित फिल्म 'द केरल स्टोरी' का समर्थन किया है। इसके लिए राम गोपाल वर्मा ने रविवार को ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने फिल्म की सफलता पर "बॉलीवुड की मौत जैसी चुप्पी" पर सवाल उठाया है। अपने नवीनतम ट्वीट्स में, उन्होंने फिल्म की सफलता को लेकर यह फिल्म 'मुख्यधारा के बॉलीवुड का मृत चेहरा' दिखाता है। फिल्म डायरेक्टर ने एक के बाद अपने ट्वीट में लिखा, हम दूसरों से और खुद से झूठ बोलने में इतने सहज हैं कि जब कोई आगे बढ़कर सच दिखाता है तो हम चौंक जाते हैं।

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'द केरल स्टोरी' एक खूबसूरत भूतिया आईने की तरह है जो मुख्य धारा बॉलीवुड के मृत चेहरे को उसकी पूरी कुरूपता में दिखा रही है। इसके बाद उन्होंने लिखा, यह फिल्म बॉलीवुड के हर स्टोरी डिस्कशन रूम और हर कॉर्पोरेट घराने में हमेशा के लिए एक रहस्यमयी कोहरे की तरह छा जाएगी। बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे लिखा, 'द केरल स्टोरी' से सीखना मुश्किल है क्योंकि झूठ की नकल करना आसान है लेकिन सच की नकल करना बहुत मुश्किल है।

We are so comfortable in telling lies to both others and ourselves that when someone goes ahead and shows the truth we get SHOCKED..That explains the DEATH like SILENCE of BOLLYWOOD on the SHATTERING SUCCESS of #KeralaStory