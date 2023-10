Bigg Boss-17: बिग बॉस-17 में परिणीति चोपड़ा की बहन फूटफूट कर रोई, देखें वीडियो

Highlights बिग बॉस-17 से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुई मन्नारा चोपड़ा नॉमिनेट होने के बाद खुद को रोने से रोक नहीं पाई मन्नारा ने अंकिता के पति के साथ बात नहीं करने का किया ऐलान

Salman Khan: बॉलीवुड की अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की बहन मन्नारा चोपड़ा घर से बेघर होने पर फूटफूट कर रोने लगी। उनके रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। 17 अक्टूबर को टीवी पर दिखाए गए बिग बॉस-17 के एपिसोड में घरवालों ने घर से बेघर करने के लिए मन्नारा का नाम चुना है।

Bigg Boss 17 ka first nomination, kya Mannara ke liye sab ne kiye hai dil ke darwaze band? Find out tonight!



Watch the new episode of #BiggBoss17 on #JioCinema and @colorstv. Tune-in to the 24 hour LIVE channel, streaming free only on #JioCinema#BB17#BB17onJioCinemapic.twitter.com/jvh8Zs2Iy6