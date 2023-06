आदिपुरुष के निर्माताओं पर नकारात्मक समीक्षा हटाने के बदले पैसे देने का आरोप, स्क्रीनशॉट वायरल

Highlights आदिपुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है फिल्म को मिल रहे हैं निगेटिव रिव्यू फिल्म के मेकर्स पर नकारात्मक टिप्पणी हटाने के बदले पैसे ऑफर करने का आरोप

नई दिल्ली: प्रभास और कृति सनोन स्टारर फिल्म आदिपुरुष शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हालांकि इस फिल्म के डायलॉग्स, विजुअल्स और ओवरऑल स्क्रीनप्ले के लिए सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हो रही है।

अब फिल्म के मेकर्स पर नया आरोप लगा है। कई यूजर्स ने 'आदिपुरुष' के निर्माताओं पर फिल्म के खिलाफ उनके ट्वीट हटाने के बदले में उन्हें पैसे देने की पेशकश करने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं।

शेयर किए गए संदेशों में लिखा है कि "आपके लिए तत्काल अनुरोध। क्या आप आदिपुरुष पर सभी नकारात्मक ट्वीट हटा सकते हैं और कुछ सकारात्मक समीक्षा पोस्ट कर सकते हैं? मैं आपको 9500/ट्वीट (यदि तुरंत किया जाता है) दे सकता हूं।"

So Adipurush team is paying me ₹9500/tweet to post positive reviews about the movie.



But I am not Bikau like RW, I carry my dharma on my sleeves and I will never compromise for it. pic.twitter.com/2K650im6iF