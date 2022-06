मूसेवाला जैसा हाल कर देंगे...धमकी के बाद सलमान खान की महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा, FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

Highlights 5 जून को सुबह की सैर के बाद सलीम खान को एक अज्ञात शख्स ने धमकी भरा पत्र दिया था पत्र में सलमान खान और सलीम खान का मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी दी गई है मुंबई पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

मुंबईः धमकी भरे पत्र मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। गौरतलब है कि 5 जून को अभिनेता सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को अज्ञात स्रोत से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। महाराष्ट्र गृह विभाग ने इस बाबत अभिनेता की सुरक्षा को मजूबत कर दिया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पत्र में सलमान खान और सलीम खान को उनका हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी गई है। शख्स ने लिखा, 'सलीम खान, सलमान खान बहुत जल्द तुम्हारा हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा होगा।'

Maharashtra Home Department strengthens actor Salman Khan's security after a threat letter was sent to him and his father Salim Khan yesterday, June 5.



