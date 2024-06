Kuwait Fire Incident: कुवैत में मारे गए भारतीयों पर कमल हसन ने जताया दुख, विदेश मंत्रालय से ही मदद की अपील

Kuwait Fire Incident: कुवैत सिटी के मंगाफ इलाके में एक इमारत में आग लगने के कारण कई भारतीयों की मौत हो गई। यह दुखद घटना 12 जून को हुई, जब छह मंजिला इमारत में आग लगी। इस इमारत में रहने वाले ज्यादार भारतीय प्रवासी लोग थे। इस खबर के सामने आते ही भारतीय विदेश मंत्रालय हरकत में आया और पीड़ितों की मदद में जुट गया। कुवैती अखबार अल-कबास ने गवाहों के हवाले से बताया कि यह घटना उस समय हुई जब कई श्रमिक सो रहे थे, जिससे कुछ निवासी बचने के लिए इमारत से छलांग लगाने को मजबूर हो गए। स्थानीय मीडिया ने पुष्टि की कि इस दुखद आग ने कई भारतीय नागरिकों सहित 49 लोगों की जान ले ली।

🚨 SHOCKING! Around 40 Indian nationals were killed in a building fire at an labour camp in Kuwait. There is no saftey for Indian workers in middle east. Strong protest needed! pic.twitter.com/KkWfP8xdFm

विदेश में हुए इस दुखद घटना पर एक्टर कमल हसन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) से तत्काल सहायता की अपील की है। मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, अनुभवी अभिनेता ने प्रभावित परिवारों की मदद करने और आपदा के बाद के प्रबंधन के लिए सहायता और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। अभिनेता, जिन्होंने इस घटना को 'चौंकाने वाला और दर्दनाक' कहा, ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

इस दुखद घटना के बाद भारत सरकार के विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि वह बुधवार की सुबह शहर में लगी भीषण आग के बाद गुरुवार को कुवैत की यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 41 भारतीयों की मौत हो गई। उन्होंने कहा, "कुवैत में हुई घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री सहित हम सभी बहुत चिंतित हैं।" उन्होंने कहा कि शवों की पहचान होते ही उन्हें भारत लाया जाएगा।

सिंह ने कहा कि "कल रात हमारे पास जो नवीनतम आंकड़े आए, उनमें हताहतों की संख्या लगभग 48-49 है, जिनमें से 42 या 43 भारतीय बताए जा रहे हैं"। बुधवार (12 जून) की सुबह दक्षिणी कुवैत के मंगाफ शहर में श्रमिकों के आवास वाली एक इमारत में आग लग गई। कथित तौर पर, इस घटना में 11 केरलवासियों सहित 41 भारतीयों की जान चली गई।

#WATCH | Kuwait fire incident | Delhi: Before leaving for Kuwait from Delhi Airport, MoS MEA Kirti Vardhan Singh says, "We had a meeting last evening with the PM... The situation will be cleared the moment we reach there... The situation is that the victims are mostly burn… pic.twitter.com/ijqW3QQADM