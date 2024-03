सदगुरु जग्गी वासुदेव को ICU में देख इमोशनल हुईं कंगना रनौत, जल्द स्वस्थ होने की मांगी दुआ

Sadhguru Health Update: आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव की दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी हुई। उनके हेल्थ अपडेट सामने आने के बाद उनके लाखों अनुयायी जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। सदगुरु के अनुयायियों में एक एक्ट्रेस कंगना रनौत ने खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सदगुरु के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है। कंगना रनौत ने गुरुवार को सदगुरु के लिए लंबा नोट लिखा और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया।

कंगना ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, "आज जब मैंने सद्गुरु जी को आईसीयू बिस्तर पर लेटे हुए देखा तो मैं अचानक उनके अस्तित्व की नश्वर प्रकृति से प्रभावित हुई, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह हमारे जैसे ही हड्डियां, खून, मांस हैं।"

Today when I saw Sadhguru ji lay on ICU bed I was suddenly hit by the mortal nature of his existence, before this it never occurred to me that he is bones, blood, flesh just like us. I felt God has collapsed, I felt earth has shifted, sky has abandoned me, I feel my head…